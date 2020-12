Gyász! Elhunyt a Star Wars-filmek sztárja

Elhunyt Jeremy Bulloch brit színész, a Star Wars-filmek Boba Fettjének megszemélyesítője.

A honlapján megjelent közlemény szerint a régóta Parkinson-kórban szenvedő 75 éves színész csütörtökön békésen elaludt egy londoni kórházban, családja körében.

A szűkszavú harcost és fejvadászt, a Star Wars-filmek rajongói körében nagyon népszerűvé vált szereplőt, Boba Fettet Bulloch először 1980-ban játszotta A Birodalom visszavág című filmben, majd 1983-ban a Jedi visszatér című epizódban.







A Sith-ek bosszúja című filmben 2005-ben kisebb szerepet kapott, Colton kapitányt játszotta.

Bulloch a James Bond-filmekben is felbukkant, például A kém, aki szeretett engem és a Polipka címűekben, valamint feltűnt televíziós sorozatokban is, például a Doctor Who, az Arisztokraták, a Doktorok című filmsorozatban.

November végén David Prowse is elhunyt, aki Darth Vadert személyesítette meg az eredeti Csillagok háborúja trilógiában.