Gáspár Beát felkérték tévés luxusfeleségnek – ez volt a válasza

A napokban jelent meg Gáspár Bea tavalyi szakácskönyvének folytatása és a kötet megjelenése napján a népszerű Bea asszony a Velvetnek adott interjút, amiből kiderült:

nem fogadta el az egyik tévécsatorna ajánlatát, ami szívesen látta volna őt a luxusfeleséges sorozatában.

Voltak bonyodalmak, nem olyan egyszerűen lett nemleges a válaszom. Ez egy többtényezős történet volt, ami közös megegyezéssel, egy nemmel zárult. De ez most annyira nem is annyira lényeges, inkább maradjunk annyiban, hogy jövőre is találkozzunk a következő szakácskönyvem bemutatóján.

– nyilatkozta a portálnak Gáspár Bea.