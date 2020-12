Gabriela Spanic: Boldog és büszke vagyok a változásra, amit elértem

Ma este kiderül, ki nyeri a Dancing With The Stars legjobb táncosának járó kupát. A finalisták kék-zöld foltokkal, izomhúzódásokkal, és persze rengeteg szép emlékkel búcsúznak a tízadásos gigashow-tól.

Ma este kiderül, ki nyeri a Dancing With The Stars legjobb táncosának járó kupát. A finalisták kék-zöld foltokkal, izomhúzódásokkal, és persze rengeteg szép emlékkel búcsúznak a tízadásos gigashow-tól.

Győrfi Dani hátrányos volt

Amikor ezeket a sorokat olvassák, a TV2 grandiózus táncos versenyének döntősei, Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Gabriela Spanic, Győrfi Dániel és a profi táncospartnereik már a Róna utcai stúdióban próbálnak az esti élő adásra. Ezek a hírességek közel négy hónapja, heti hat napon át dolgoztak azért, hogy ma itt lehessenek. Elképesztő teljesítmény annak fényében, hogy amatőrökről van szó.







© Knap Zoltán

A döntősök egyetlen férfitagja, Győrfi Dániel külön dicséretet érdemel, mert bár önhibáján kívül két adást kihagyott, ő indult a legtöbb hátránnyal. Egyrészt soha életében nem táncolt egy lépést sem, másrészt az első adásból való kiesése majd visszatérése, aztán a koronavírus-fertőzése miatti igazolt hiányzása kapcsán rengeteg bántást kapott, vagyis számára nemcsak fizikai, de komoly lelki megterhelést is jelentett szombatonként élő adásban versenyezni.







© Knap Zoltán

Háromszor táncolnak

Ha már a fizikai megterhelésnél tartunk: A Dancing With The Stars versenyzői átlagosan 4–5 kilótól szabadultak meg a műsor alatt, egyikük sem úszta meg sérülés nélkül, kék-zöld foltjai, izomhúzódásai mindannyiuknak vannak. A ma esti döntő különösen nagy megterhelést jelent a versenyzőknek, hiszen minden párosnak három táncot kell előadnia. Lapunk információi szerint a döntősök múlt vasárnap óta megállás nélkül próbálnak, hiszen, ha már eljutottak idáig, nem adják magukat harc nélkül, mind nyerni szeretnének.







© Knap Zoltán

A szerkesztőségben végzett villám közvélemény-kutatások azt mondják, Gelencsér Tímeának és Pásztor Annának van a legnagyobb esélye megnyerni a versenyt, már, ha a tánctudást vesszük figyelembe, mert ugyanakkor Gabriela Spanic-nak és Győrfi Daninak olyan sok internetes rajongója van, hogy simán az első helyre röpíthetik őket a szavazók. A lényeg: A döntőben a zsűri már nem pontoz, így kizárólag a nézőkön múlik, hogy ki hányadik helyen végez.

Gaby Spanic büszke magára

Szomorú hír, hogy a színpadra lépés után nem sokkal Gaby el is hagyja Magyarországot. A Bors megtudta, hogy a venezuelai származású színésznő vasárnap az adás után még kipiheni magát, de hétfőn már utazik is haza kisfiával Mexikóba.

– Az utolsó adás után, hétfőn már megyek haza – mondta a Borsnak Gaby, aki azt is elárulta, hónapokkal ezelőtt, amikor elvállalta a TV2 felkérését, még nem gondolta volna, hogy a döntősök közt fog szerepelni.







© Knap Zoltán