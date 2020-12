Fontos döntést hozott Gáspár Zsolti és családja: Mindenkit arra kérek, hogy kövessék a példánkat!

Gáspár Zsolti regisztrál a koronavírus elleni védőoltásra. A Farm VIP műsorvezetője a Ripost-nak árulta el, az egész Gáspár-család így döntött! A hétfői bejelentés értelmében már napokon belül megérkezhet hazánkban az első adag vakcina.







Mindenki regisztráljon, aki csak tud! Muszáj vigyáznunk apáinkra, a feleségeinkre, a testvéreinkre. Én kedd reggel már regisztráltam is a családdal együtt, egyszerű, gyors, néhány kattintás az egész. Biztonságos a vakcina, nem lesz probléma, be van vizsgálva, erről egy orvos barátommal is sokat beszélgettem. Mindenkit arra kérek, hogy kövessék a példánkat – mondta a Ripost-nak Zsolti.

Hozzátette, nem lehetünk elég hálásak az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak az áldozatos munkájukért. Különösen most, az ünnepi időszakban.