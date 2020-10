Felszedett magára a karanténban Pamela Anderson

Saját bevallása szerint is felszaladt pár kiló Pamela Andersonra a koronavírus-járvány alatt. A Baywatch 53 éves sztárja videón keresztül jelentkezett be vancouveri otthonából a Loose Women című brit beszélgetős műsorban, ahol elmondta, hogy az utóbbi időben hanyagolta a testmozgást, és ennek meg is lett az eredménye.

Van egy edzőtermem, de csak néha nézek be oda. Kicsit daginak érzem magam, de jön a tél, legalább nem fogok fázni – viccelődött a műsorban a szőkeség, aki a járvány elején kanadai otthonában vonult önkéntes karanténba, de néha magányosnak érzi magát. Fiai, a 24 éves Brandon és a 22 éves Dylan ugyanis Los Angelesben maradtak.







A szőke bombázó kanadai otthonában vonult karanténba, így nagyon hiányoznak neki a Los Angelesben élő fiai © AFP

– A fiaim Los Angelesben vannak. Ha Kanadába jönnének, pár hétig kötelező karantén várna rájuk. Nem olyan rég voltam Los Angelesben és találkoztam Brandonnal, de Dylant már hét hónapja nem láttam, csak FaceTime-on. Az meg nem az igazi, jó lenne magamhoz ölelni őket – mondta szomorúan Anderson.

(via)