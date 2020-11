Felesége elárulta, hogy van most a több agyvérzésen átesett Lerch István

Folyamatosan erősödik a több agyvérzésen is átesett V’Moto-Rock legendás billentyűse, Lerch István.







Lerch István © Archív

– Egyre több dologra képes egyedül. Most újra óvatosak vagyunk, mint a járvány első hullámában, de István jól használja a videócsetet, így tud beszélgetni a nővérével, a barátaival – mondta a Blikk-nek Lerch felesége, Enikő, aki szeptemberi születésnapjára meglepetéspartit szervezett férjének.