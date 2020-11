Ezt a trutyit imádják Kollányi Zsuzsi ikrei – videó

Nincsenek unalmas napjai Majka énekesnőjének, akinek pár hete megszületett a harmadik kisfia. A csecsemő mellett persze igyekszik minél több időt tölteni a már kétéves Bencével is Bálinttal is.

Kollányi Zsuzsi háromgyerekes anyukaként tudja, hogyan kell beosztani az időt. Instagram-oldalán szokott is más anyukáknak tanácsot adni, ha elakadnak, de ő is szokott praktikus tanácsokat kérni. Fiairól gyakran megoszt tartalmakat, mit esznek, mit szeretnek csinálni, hogyan alszanak. Legutóbbi videójából kiderült az is, kétéves, mozgékony ikrei ebben az esős időben mit szeretnek a legjobban csinálni.