Ezért került egyágyas szobába a koronavírusos Majka: a nővérkék miatt döntöttek így - Videó

Tegnap estére tizenegyedik napja küzdött a koronavírussal Majka, aki múlt héten került kórházba, majd jobban érezte magát és hazament a kisfia születésnapjára, de ismét rosszabbodott az állapota, ezért vissza kellett mennie. A rapper minden nap élőben jelentkezik be a kórházból, hogy beszámoljon az állapotáról és válaszoljon egy-két kommentre is. Tegnap este arról beszélt, hogy a legfrissebb CT-je rosszabb tüdőértékeket mutatott, amitől összetört lelkileg, de éppúgy megviselik és bosszantják a rosszindulatú kommentek is.

Az egyik gyakori szemére vetni való a kommentelők körében, hogy valójában nem is beteg, csak műsort forgat a TV2-nek, ez természetesen nem igaz, hiszen aligha tartanának valakit egy fertőző osztályon az orvosok csak azért, hogy műsort forgathasson.

Gyakran vetik Majka szemére azt is a kommentelők, hogy ő egy egyágyas szobát kapott, ott gyógyulhat, a rapper pedig elmesélte, hogy nem maga kérte és nem is igazán maga miatt kapta az egyágyas szobát. Arra épp azért volt szükség, hogy a nővérkéknek és ápolóknak, akik erőn felül teljesítenek a koronavírusos betegek ágyai mellett, azzal ne kelljen külön is foglalkozni, elfecsérelve a kórházi dolgozók értékes idejét, hogy az ő ágya mellől elhajtják a bámészkodókat. Majka egyébként azt is elárulta, egy vidéki kórház koronavírus-osztályán gyógyul.







Majka egyágyas szobát kapott © Youtube

Nehéz erre mit mondani, mert mondhatnám, hogy celebeknek jár ez a szoba, de ez nem feltétlenül celebeknek jár, ez azoknak jár, akiket el akarnak dugni valaki más elől, mert a jelenlétük akár meg is zavarhatja a többi helyen a betegellátást. Ha most kint lennlék a sima kórházi részlegen, akkor lehet, hogy egy csomó ember slattyogna arra (más nővérek, ápolók) csak, hogy megnézze, hogy a Majkát lehet-e eteteni, meg hogy néz ki covidosan. És ez nem tenne jót senkinek, mert akkor az energiájukat az ápolóknak arra kéne elkölteni, hogy eltessékeljenek onnan egy csomó embert, aki nem oda való - magyarázta Majka, hozzátéve, előtte szintén egy olyan ember gyógyult az ágyon, akit el kellett rejteni a kíváncsi szemek elől.

Nem azért feküdt itt, mert nagyobb ember, mint a többi, hanem egyszerűen más szempontból problémás tud lenni és nem azért, mert megérdemli.

- Én ugyanazt az ellátást akarom, mint más, és pont az a baj, hogy ha olyan emberek közé tesznek időnként ilyen félceleb f*szokat, mint én, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan ellátást kapok, mint más, mert engem b*sztatnak sok mindennel, a mellettem fekvőt meg nem - mondta a rapper.