Hat nap alatt kipucolja a vírust – Hamarosan elkezdik a magyar gyógyszer gyártását

Az utolsó szakaszába lépett a koronavírus ellen is hatásosnak bizonyuló gyógyszeralapanyag, a favipiravir hazai előállítása.

Áttörést hozhat a koronavírus gyógyításában az a gyógyszer, ami eredetileg 2014-ben Japánban jelent meg influenza kezelésére. A favipiravir nevű készítményről kiderült, hogy a koronavírus-fertőzés ellen is hatékony azoknál, akiknek még nincsenek súlyos, gyulladásos tüneteik. A gyógyszer átlagosan hat nap alatt kipucolja a szervezetből a koronavírust. A hatóanyag felhasználásával hamarosan magyar gyártású gyógyszer készülhet.

Engedélyre vár a kész kapszula

A favipiravir a japán Avigan gyógyszer hatóanyaga, aminek gyártásfejlesztése már áprilisban elkezdődött itthon is. Külön jó hír, hogy a magyar kormány si­keres tárgyalássorozatának kö­szönhetően a japán készítményből ha­zánk is kapott, mi több, lehetőség nyílt a magyarországi fejlesztésre is. Ez a gyógyszer hatásos többek kö­zött az influenza, az ebola és a nyugat-nílusi láz kezelésében is. Egy szeptember végén lezárult japán tudományos klinikai vizsgálat megállapította, hogy a favipiravir akár kezdődő vagy középsúlyos, tüdőgyulladással kezelt fertőzötteken is hatékonyan segít.







A magyar gyógyszer gyártása már a második fázisban van, a gyógyszerkészítmény fejlesztése már befejeződött © Shutterstock

– Májusban száz beteg kezelésére elegendő Avigan tablettát kaptunk, ami a japán favipiravir tartalmú gyógyszer – mondta a Borsnak Keserű György Miklós gyógyszerkutató, a Természettudományi Kutatóközpont akadémikusa.

– A klinikai vizsgálat hazai protokolljának szeptember végi elkészülte után október 7-én kapta meg az első beteg Debrecenben a gyógyszert. Öt centrumban jelenleg is folyik a vizsgálat, a betegek kapják a készítményt. Ha megvan az engedély, jöhet a háromfázisú klinikai vizsgálat, 1000 beteg bevonásával megkezdődhet a második és harmadik fázis.

A kezelőorvos írhatja majd fel

A klinikai vizsgálatba a beválasztás szabályait egy protokoll írja elő. A gyógyszer a betegség korai szakaszában, még a gyulladásos szakasz előtt mutatott hatásosságot a japánoknál. Az ő esetükben van a legnagyobb esély és remény arra, hogy elkerülhetővé váljon a súlyosabb állapot.







A gyógyszerkészítmény rendelése a kezelőorvos döntése, de az engedélyezés után otthon is szedhető majd © Shutterstock

– A magyar készítmény fejlesztése és a klinikai vizsgálatok az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával folynak. A magyar gyógyszerkészítmény fejlesztése befejeződött. Jelenleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez beadtuk az engedélykérelmet. Ezt várhatóan a közeljövőben megkapjuk, és akkor tudjuk megkezdeni a magyar gyógyszerkészítmény klinikai vizsgálatát. A gyógyszerkészítmény rendelése a kezelőorvos döntése, és csak szigorúan ellenőrzött körülmények között történhet a favipiravir alkalmazása – mondta Keserű György Miklós gyógyszerkutató.

Jövőre megkezdődhet a gyártás

Ezt követően, a klinikai vizsgálatok után, várhatóan jövőre megindulhat a gyártás. Keserű György Miklós hangsúlyozza, hogy mivel a készítménynek nincsenek súlyos mellékhatásai és nem injekció, hanem kapszula, ekkor már a bejuttatása a szervezetbe nem igényel szakápolói segítséget, így a betegnek a kezelés miatt már nem kell feltétlenül kórházba mennie. Nem titkolt cél, hogy a készítmény idővel patikába kerülhessen. Az orvosi utasításra adagolt készítményt kizárólag terhes nők nem kaphatják, mert a magzatra káros lehet.







Ha minden a megfelelő ütemben halad, akkor decemberben a magyar koronavírusos betegek is megkaphatják a gyógyszert © Shutterstock

– Fontos az is, hogy bizonyítani tudjuk a magyar gyártású szer hatásosságát és biztonságosságát. Ráadásul, a magyar gyógyszerkészítmény akár exportcikké válhat, ami gazdaságilag jó befektetés. A hazai fejlesztés és gyártás nagy előnye, hogy nem leszünk kiszolgáltatva külföldi gyártónak és beszállítónak. Jelenleg már a gyógyszerkészítmény fejlesztése folyik, ami után a klinikai tesztelések is elkezdődhetnek. Most ennek a szakasznak a küszöbén vagyunk, így ha minden a megfelelő ütemben halad, decemberben már koronavírusos betegek is megkaphatják a magyar gyártású gyógyszert.

A virológus szerint is hatékony a szer

– Magyarországon a COVID-19 ellen a Richter Gedeon Gyógyszergyár által kifejlesztett remdesivir hatóanyagot tartalmazó szer és a favipiravir bizonyult hatásosnak. Az orvosok nem tehetik meg, hogy semmivel ne kezeljék a betegeket, és ha az elsődleges elv, hogy ne ártsunk, teljesül, és van remény egy-egy páciensnél a betegség bizonyos fázisánál a gyógyulásra, akkor azt meg kell próbálni használni – mondta a Borsnak Rusvai Miklós virológus.