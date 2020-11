Ez vicces lesz! Szuperhősfilmben kapott szerepet Sylvester Stallone

Bár egyelőre nem tudni, milyen szerepben, de biztosan láthatjuk majd jövőre Sylvester Stallone-t a 2016-os Suicide Squad - Öngyilkos osztag folytatásában. A hollywoodi produkciót A galaxis őrzői-filmeket is jegyző James Gunn rendezi, aki Instagram-oldalán egy közös fotóval jelentette be, hogy az új DC-filmben Rambo megformálója is megjelenik majd.

Mindig is nagyon szerettem együtt dolgozni Stalonne-val, és ez alól a The Suicide Squad mai forgatási napja se kivétel. Sly egy ikonikus filmsztár, de a legtöbb ember nincs tisztában azzal, milyen nagyszerű színész is ő – írta a rendező a bejegyzésében.

Bár a The Suicide Squad, azaz Az Öngyilkos Osztag szereplőgárdájának teljes névsora egyelőre nem ismert, az már biztos, hogy Will Smith nem tér vissza a folytatásban – Margot Robbie azonban igen. A film előreláthatólag jövő augusztusban érkezik a mozikba.