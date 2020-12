Elsöprő győzelemmel búcsúzott a Farm VIP és a Dancing with the Stars

Az elmúlt héten a TV2 két sikerműsora is a végéhez ért. Mind a Farm VIP, mind a Dancing with the Stars döntője elsöprő győzelemmel zárta első évadát.

2020.12.15. 10:05 Bors





