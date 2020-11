Korábbi szexuális kalandjáról vallott Kabát Péter a LifeTV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorának felvételén – írta meg a Ripost.

„Amikor a Honvédban fociztam, az évzáró banketten az egyik csapattársam mondta, hogy van egy csaj, akarjuk-e? Elhozta a lányt, aki húsz-huszonkét éves volt, és nagyon szerelmes volt a csapattársamba. Elmentünk mindannyian a srác nyaralójába. Ott volt egy hatalmas ágy, és nem viccelek, tizenöten voltunk azzal a csajjal... Sorban álltunk…. Én kétszer” – mesélte Kabát Péter.

Kabát Péter ma már boldog párkapcsolatban él évek óta, Instagram-oldalán pedig reagált is a 25 évvel ezelőtti történetre.

Mindenkinek van múltja, én sosem titkoltam a sajátomat. 25 éve történt, amikor 18 éves voltam, ez már 2012-ben megjelent az önéletrajzi könyvemben is. A hibáimból igyekszem tanulni, hogy ne kövessem el újra azokat, és jobb ember lehessek. Mindig is tiszteltem a nőket, és mindig is tisztelni fogom. Akiknek csalódást okoztam, azoktól elnézést szeretnék kérni

– írta legfrissebb bejegyzésében Kabát.