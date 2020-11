Eladó a ház, amiről mindenki azt hitte, a Kardashian-családé, pedig egy percet sem laktak ott

Piacra került az a Los Angeles-i luxusotthon, amit a legtöbben a Keeping up with the Kardashians című valóságshow-ból ismernek. A 730 négyzetméteres ingatlan szolgált ugyanis a Kardashian-lányok édesanyja, Kris Jenner otthonául a sorozatban – legalábbis kívülről. A dolog pikantériája azonban az, hogy a Kardashian-családból valójában soha senki nem lakott a házban egyetlen percig sem, csupán a külső felvételek hátteréül szolgált az épület.

A kamu Kardashian-otthon (ami a True Bloodban vagy épp az American Horror Story-ban is feltűnt) 7,99 millió dollárba kerül, azaz átszámítva nagyjából 2,5 milliárd forintot kell érte leszurkolni – ezért azonban egy 3500 négyzetméteres telken álló, hét hálószobás, nyolc fürdős, saját minimozival ellátott ingatlant kapunk – sorolja a New York Post.