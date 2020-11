Egy részeg sofőr miatt majdnem szörnyethalt a horrorbalesetben a szexi modell

160-nal csapódott beléjük a másik autó. A modell úgy érezte, minta valami felrobbant volna a közelében.

A baleset után járni sem tudott, és még mindig rémálmok gyötrik azt a szexi, egygyermekes édesanyát, akinek autójába október legelején, az éjszaka kellős közepén egy részeg sofőr 160 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott bele.

A New Yorkban élő Angelina Valdez férjével tartott hazafelé a fitneszteremből, ahol személyi edzőként dolgozik. Kislányuk otthon várta őket. Aztán egyszer csak a semmiből beléjük hajtott egy másik jármű.

Olyan érzés volt, mintha valami felrobbant volna. Amikor a mentők kiérkeztek, még a nevemet vagy az életkoromat sem tudtam nekik megmondani – idézte fel a 32 éves nő a balesetet, hozzátéve: nem is magáért aggódott, hanem azért, hogy mi lesz most a kislányukkal.

– Ez a részeg sofőr majdnem elvette az életemet. Mégis a kislányomat féltettem a legjobban, aki otthon volt. Neki csak én vagyok és az apukája.

Szerencsére mind a párja, mind az edzés mellett szexi fotókból élő Angelina felépült, ám megszenvedték ezt a hónapot.

– Én egy igazi energiabomba vagyok a nap 24 órájában, aki heti hét napot edz, most pedig lábra sem tudtam állni. Olyan fájdalmaim voltak, hogy egy mélyebb levegőt sem tudtam venni, de úgy döntöttem: nem hagyom, hogy ez megtörjön – magyarázta Angelina, de azért azt is hozzátette: még most is rémálmai vannak a történtek miatt, és vezetni sem mer.

