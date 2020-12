Demi Rose fenekén úgy feszül a nadrág, hogy garantáltan többeknek beindult a fantáziája

Micsoda hátsó! Ezt még Kim Kardashian is megirigyelné!

Mennyit változott a tökéletes testről alkotott képünk pár év alatt! A kétezres évek elején még az olyan méretes hátsók, mint amilyet most Demi Rose friss posztjában is megcsodálhatunk, még cikinek számítottak, most azonban nincs is szebb, mint egy ilyen túlméretes gömbölyület.

Noha a trendet alighanem Kim Kardashian indította el, Demi Rose sem panaszkodhat: legutóbbi fenekes posztját pár röpke óra alatt negyedmillióan kedvelték.

Mondjuk érthető is... ;)