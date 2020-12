Bond-lánynak szemelték ki, Wonder Woman lett, pedig sosem akart filmezni Gal Gadot

Nem is akart színészkedni Gal Gadot, aztán tessék: miből nem lesz a cserebogár, ugye?

Napjaink egyik legnépszerűbb hollywoodi színésznője Gal Gadot, pedig Wonder Woman megformálója sosem álmodozott arról, hogy filmsztár lesz. A 35 éves izraeli színésznő jogi egyetemre járt, amikor modellmunkái révén felfedezték.







Gal Gadot soha nem akart színésznő lenni, aztán tessék © AFP