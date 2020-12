Bodrogi: Mi vagyunk a ritka példa

Hiába futott zátonyra a házasságuk, ma is szeretik egymást, s közös fiukkal, unokáikkal, új párjaikkal együtt, egy nagy családként működnek, s szerintük ennél nincs is termé- szetesebb. Bodrogi Gyula, ha tehetné, mindenkinek ilyen életet kívánna.

Ritka példa, hogy az ember úgy tud szakítani, hogy megmarad közöttük a jó viszony, s annak ellenére, hogy végül más mellett találják meg a boldogságot, továbbra is egy családként tudnak működni. Voith Áginak és Bodrogi Gyulának azonban sikerült, s

az egykori házaspárnak nem csak a privát életben, a munkában is kiváló a kapcsolata.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a TV2 hamarosan induló, új sorozatában, a csak „magyar Dallasként” emlegetett Doktor Balatonban együtt tűnik fel a Jászai Mari-díjas, érdemes művésznő és a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész .

– A sorozatban az unokáink egy párt alkotnak, és mi Gyulával is gyengéd érzelmeket táplálunk egymás iránt. Az első évadot leforgattuk,

nagyon élveztem az egészet és remélem, amennyire mi szeretjük, annyira fogják majd a tévénézők is

– kezdte lapunknak Voith Ági, akit arról is megkérdeztük, mit gondol, vajon mi a titka annak, hogy ennyire jó kapcsolatban tudtak maradni Bodrogi Gyulával, akivel már harmincnyolc éve külön élnek.

– Szerintem az intelligencia mindennek a kulcsa, a boldog életnek is . Minket egy életre összeköt Gyulával a közös fiunk, az unokáink, és mindenki jóban van mindenkivel. A párom, Döme Zsolt kifejezetten jó barátságot ápol Gyulával, én is az ő párjával, Angélával. Nálunk valahogy ez a természetes – mesélte a 76 éves színésznő, aki szerint túl rövid az élet a haragtartáshoz.







Hamarosan a TV2 új sorozatában láthatjuk őket szerelmespárt alakítani

S pont így vélekedik a 86 éves Bodrogi Gyula is, aki nagyon sajnálja, hogy a mai napig rácsodálkoznak az emberek az életükre ahelyett, hogy inkább mindenkinek ez lenne a természetes.

– Nem csak látom, borzasztóan sajnálom is, hogy az emberek, akiket sok közös és jó élmény köt össze, egyszer csak elfordulnak egymástól. Azt gondolom, talán közöttük nem is volt soha igazi, mély kapcsolat. Ha az lett volna, azt nem tudnák csak úgy eldobni. Kár, hogy mi vagyunk a ritka példa, és nem az ellenkezője a ritka . De ehhez persze sok minden kell. Ahogy Ági is mondja,

legfőképp intelligencia és persze szeretet, belátás, elfogadás, na és egy jó adag szerencse is

– fejtegette a Borsnak Bodrogi.

– Szerencsésnek tartom magam, hogy egy olyan embert találtam Ágiban, akivel a barátságot meg lehetett tartani, még ha a házasságunk ki is hűlt. S persze, hogy találtunk két olyan embert magunk mellé, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, és ezt a harmóniát fenn lehet tartani velük. Én, ha lehetne, mindenkinek ilyen életet kívánnék.

Ezek után persze nem is csoda, hogy egy percig sem hezitált egyik színész sem, amikor megcsörrent a telefon a Doktor Balaton kapcsán.

– Szívesen vállaltam a feladatot, főleg, hogy Gyulával együtt szerepelünk, akivel a magánéleten túl a színpadon is rengeteget állunk együtt. Összeszokott páros vagyunk – mondta a színésznő, aki tényleg valami különleges összeköttetésben van a színésszel, mert szinte ugyanazokat a gondolatokat mondták el mindketten.

– És még össze sem beszéltünk – nevetett fel Bodrogi, aki ugyanúgy a sok színpadi szerepet hozta fel, s hogy kétségkívül a munkában is tökéletes összhang van köztük, így ő sem gondolkozott sokat a válaszon, hogy a Doktor Balaton sztárjai legyenek.