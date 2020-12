Bódi Margó: Ha nem mondom meg Gusztinak, elvált volna

Bódi Margó rejtőzött a Vihar maszkja alatt a Nicsak, ki vagyok?-ban! A népszerű énekesnő álcája annyira ügyesre sikerült, hogy talán a végsőkig tudta volna titkolni a kilétét, ha nem ül a sztárcsapatok egyik székében Pápai Joci. Az énekes ugyanis nagyon jóban van a Bódi családdal, és a második dal első hangjánál felismerte Margót.

Ő a nénje!

– jelentette ki teljes meggyőződéssel, a leleplezésnél pedig igaza lett: Bódi Margó bújt elő a jelmez alól. Pedig Margó igyekezett megőrizni az inkognitóját: férjén, Bódi Gusztin kívül senkinek sem beszélt a felkérésről, még a gyermekeinek sem.







– A családtagjaink a vasárnap esti adásból tudták meg, hogy szerepeltem a műsorban. Gusztinak persze elmondtam, hogy hová megyek, mert a tradíciók szerint nálunk válóok, ha a nő reggel elmegy otthonról, és este tízkor ér haza úgy, hogy az ura nem tudott róla egész nap. Guszti nagyon támogatott, még segített is eljutni az elsötétített autóhoz, ami a stúdióba vitt, amikor pedig a forgatás végén hazajöttem, megkérdezte, hogy most már felismerhet-e – árulta el nevetve Margó, aki a Ripost olvasóit a kulisszatitkokba is beavatta.







Az ugyanis a képernyőn keresztül is jól látszott, hogy az énekesnő jelmeze minden bizonnyal nagyon nehéz volt.

– Egy kicsit bántam, hogy lelepleződtem, viszont megkönnyebbülés volt levenni azt a nehéz fejfedőt! Csak az nagyjából tizenhárom-tizenöt kiló volt, egy része csirke­drótból készült, a hatalmas kalap karimáján pedig kristályfüzérek lógtak le, olyan voltam, mint egy csillár! Amikor az egyik füzér véletlenül leesett a kalapról, ráesett a sípcsontomra, mire az bekékült. Szóval el lehet képzelni, milyen súly nehezedett a fejemre és a nyakamra! – mondta el a Ripostnak Bódi Margó, aki a szórakoztató produkció érdekében egyéb áldozatokat is vállalt.







A nagy súlyú maszk ugyanis nemcsak a légzését nehezítette, de az arcát is megnyomta.

– A fehér maszk megnyomta az arcomat, a súlyos kalapom pedig egy motoros sisakra volt erősítve, ami felülről nyomta az álarcot.

Sírtam, annyira fájt, ráadásul másnap a szemem alatt véraláfutásos lett az arcom, mintha bevertek volna egyet nekem.

– Nem panaszkodom azonban, mert összességében nagyon jól éreztem magam! Mindenki nagyon kedves volt, a sztárcsapatok tagjai pedig nagyon jópofa és vicces megjegyzéseket tettek. Jól szórakoztam!