Beoltatja gyermekeit a koronavírus ellen L.L. Junior

Az énekes gyermekei egészen biztosan jó testvérek lesznek, már most érezhető, hogy mennyire szeretik egymást. A büszke apa pedig mindent megtesz, hogy megvédje az egészségüket. Eldöntötte: be is oltatja majd őket a vírus ellen.

Az énekes gyermekei egészen biztosan jó testvérek lesznek, már most érezhető, hogy mennyire szeretik egymást. A büszke apa pedig mindent megtesz, hogy megvédje az egészségüket. Eldöntötte: be is oltatja majd őket a vírus ellen.