Benkő László: Mennyi dolgom van még, mi mindent kell még csinálnom! videó

Nyugodjék békében!

Elment a legenda. Benkő László halálhírét szerdán kora reggel jelentette be Facebook-oldalán az Omega zenekar. A billentyűs hosszú ideje küzdött, voltak hullámvölgyek és olyan pillanatok, amikor erőt sugárzott – szervezete azonban végül feladta a harcot.

2020-ban a Családmeséink! című műsorban a Rákellenes Világnap hetében idézte fel azt a pillanatot, amikor kimutatták: rákos.

Mint mesélte, először a szívét vizsgálták meg, gratuláltak is hozzá, hogy semmi baja nincs. Ezt követően a tüdeje következett – hasonlóan jó eredménnyel. Végül azonban jött egy harmadik vizsgálat, mely kimutatta a daganatot a májában.

– Ugyanúgy, ahogy most te is megdöbbentél, az volt velem is – magyarázta a zenész Rókusfalvy Lilinek.

Végigszaladt rajtam, hogy hú, de nekem mennyi dolgom van még, mit kell csinálni!

– Hogy mit él meg ilyenkor az ember, ebben annyi variáció van, ahány ember van. Két egyforma nincsen – tette hozzá.