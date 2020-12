„Baromira hiányoznak a rokonaim!” – így reagáltak a hírességek korlátozások meghosszabbítására

Január 11-ig érvényben maradnak a szigorú kormányzati intézkedések, ám lehetséges, hogy szentestére feloldják azokat. Erről december 21-én döntenek a járványügyi szakemberek véleményére hagyatkozva. A Bors hírességeket kérdezett meg a témában.

Január 11-ig érvényben maradnak a szigorú kormányzati intézkedések, ám lehetséges, hogy szentestére feloldják azokat. Erről december 21-én döntenek a járványügyi szakemberek véleményére hagyatkozva. A Bors hírességeket kérdezett meg a témában.

Gór Nagy Mária mindig is híve volt a nagyszabású családi összejöveteleknek. Szeret sütni-főzni, és élvezettel hallgatja az elismerő szavakat. Fő specialitása a rakott burgonya. Maga is izgatottan várja a kormányzat döntését, és biztos benne, hogy a szeretteivel együtt tartani fogja magát a rendelkezésekhez .







A léleknek biztos jót tenne, ha legalább szentestére feloldanák a korlátozásokat,

de ezt a járványügyi szakemberekre kell bízni. Azt hiszem, a legfontosabb hogy a vírust megállítsuk – fejtette ki a színésznő.

Bódi Gusztiék egy családi rendezvényen akár nyolcvanan is összejöhetnek , ám most bizonyos, hogy függetlenül az esetleges enyhítésektől csak a legszűkebb körben találkoznak.







– A mi házunkban nagyon sokan elférünk kényelmesen. Van, hogy a lányok a kanapékon vagy a karfákon is ülnek, de ezzel nincs semmi baj. A házunkban négy vécé is van, ezért kellemetlenségek sem származnak egy ilyen partiból, persze előfordul, hogy inkább kibérlünk egy éttermet – mondta a Borsnak az énekes, és hozzátette: a koronavírus miatt három közeli rokont is elvesztettek, ezért különösen komolyan veszik a vírust .

Most nincs fontosabb a járvány legyőzésénél! Hangsúlyozom, mi aztán tényleg szeretünk sokan találkozni,

és örülünk, hogy nagy a rokonság, sok barátunk is van, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a legjobb nem kockáztatni – fejezte be az előadóművész.

Keresztes Ildikó nem szeretné megszabni, hogy a kormány milyen intézkedéseket hozzon, mert tisztában van vele, hogy a döntéshozókat komoly szakemberek segítik.







Egy éve nem voltam otthon Erdélyben, és mondhatom, baromira hiányoznak a rokonaim.

– Emellett azt veszem észre, hogy sokan a jelenlegi szabályokat sem tartják be helyesen. Ha meg is kockáztatom, hogy az ünnepek alatt találkozom a szeretteimmel, azt nagyon komoly elővigyázatossággal teszem – magyarázta Ildikó.

– Ha biztosra vehetnénk, hogy a többség komolyan veszi legalább a kevésbé szigorú szabályokat, jobb lenne a helyzet, de sajnos az az igazság, hogy sokan nagy ívben tesznek az egészre és ezzel mások egészségét kockáztatják – tette hozzá.



Oszvald Marika kultiválja a szigort. A Kossuth-díjas színésznő határozottan állítja, hogy ő maga is örül, ha összejöhet a szeretteivel, de úgy véli, vannak ennél magasabb rendű szempontok.







Biztos jó lenne sokan találkozni, de ha valaki éppen egy ilyen ünnepégen fertőződik meg, és esetleg bele is hal, akkor nyilvánvaló, hogy nem érte meg.