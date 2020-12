Bangó Margit is átesett a koronavíruson: így viselte a betegséget

A Kossuth-díjas énekesnő már túl van a nehezén, és azt is tudja, hogy ezt minek köszönheti. Lapunkon keresztül is szeretné mindenki figyelmét felhívni, hogy a betegséget vegyék komolyan.

Sorra szedi áldozatait a Covid-19. A vírus nem mindenkire gyakorol ugyanolyan hatást, vannak, akik észre sem veszik, hogy megfertőződtek, mások lélegeztetőgépre kerülnek, és az is előfordul, hogy bele is halnak a betegségbe. A fertőzést Bangó Margit is elkapta, de ő a szerencsések közé tartozik, hiszen né­hány hete meg is gyógyult.

Nem éreztem szagokat, ízeket, és legyengültem. Szerencsémre január óta sok vitamint szedek, aminek köszönhetően jó az im­munrendszerem, így viszonylag könnyen leküzdöttem a kórt. Rá­adásul jó az orvosom, és Isten is vigyáz rám

– mondta a Borsnak az előadómű­vész, akinek szerencsére összetartó családja van, így sosem kellett attól tartania, hogy magára marad.







Szerencsére hamar túljutott a betegségen © Markovics Gábor / Ripost

Természetesen neki is karanténba kellett vonulnia, de hálás a Teremtőnek, hogy nem jutott kórházba.