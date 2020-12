Apás és természetes szülést tervez Hódi Pamela: Bence fogja elvágni a köldökzsinórt

Tavasszal még úgy tűnt, hogy útjaik örökre különválnak, mindketten a munkába menekültek, ősszel azonban már szuper hírt jelentett be Hódi Pamela és Tóth Bence: összeházasodtak és első közös babájukat várják. Kapcsoltukról és a babavárás örömeiről most a Hot! magazinnak meséltek: Pami már az ötödik hónapban van és az előző terhességéhez képest most nehezebben viseli a szervezetében zajló változásokat.

Mára a mindennapjaim része lett, hogy éjjelente rosszullét gyötör. Napközben sokszor rettenetes éhség tör rám, érzem, hogy jelez a baba, ezért már az autóban is mindig be van készítve az elemózsia - mondta a lapnak Pami, aki azt is elárulta, hogy amit most jobban kíván, mint előtte bármikor, az a tv-paprika.







Bence és Pamela tavasszal szakítottak, de nem bírták egymás nélkül © Bors

Bár még van idejük, Pamelának már van terve a szülésre. Első kislányával, Natival 12 órát vajúdott, de végül mégis császármetszéssel kellett világra segíteni a kicsit.

Ha kérhetek valamit a Jóistentől, akkor az az lenne, hogy ha vajúdni kell, nem bánom, de szeretnék természetes úton szülni - mondta a kismama, aki ha a szülés körülményeit most még nem is tudja pontosan megtervezni, abban biztos, hogy Bence ott lesz vele a szülőszobán.