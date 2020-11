Agárdi Szilvi: A maszk elveszi a szaglásomat

A gyengén látó énekesnőnek nagy kihívást jelent a maszkviselés, hisz az nemcsak a szaglásban, hanem a tájékozódásban is korlátozza őt. Agárdi Szilvi a Borsnak bevallotta: nehéz időszakon megy keresztül.

Noha Szilvi minden egészségügyi előírást igyekszik betartani, mégis nehezére esik a maszkviselés, amely mindennap újabb akadályt gördít elé.

– A karantént sokkal jobban él­­tem meg, mint a maszkviselést. Látássérültként ugyanis kevésbé fontos számomra a vizualitás, s én inkább belülről élek, az ér­zék­szer­veimre hagyatkozom – kez­di a Borsnak a The Voice című te­­­hetségkutató egykori felfedezettje, aki a járványidőszak alatt nem szívesen mozdul ki az ott­hon­ról, hisz számára most még egy szimpla bevásárlás is gondot okoz.







Szilvinek a szeme helyett az orra és a tapintása segít a tájékozódásban vásárláskor, de maszkban nem érez, s kesztyűben tapogatni sem tud © Bors

– Zenét hallgattam, a családommal, a barátaimmal beszélgettem, úgyhogy igyekeztem magam elfoglalni, de nem tagadom, néhány hét elteltével már nagyon megterhelő volt számomra a bezártság. A szabályokat betartva igyekeztem minél több időt a szabadban tölteni, de mivel egész életemben másokra voltam utalva, ezért ebben az időszakban különösen nehéz boldogulnom. A maszk viselése megkeseríti az életemet, és az eddigieknél is jobban meg kell terveznem azt, ha kiteszem a lábamat otthonról. Szaglással és tapintással tájékozódom, de ugye az előbbit teljesen ellehetetleníti a maszk, mert szinte semmilyen illatot nem érzek benne. Magyarán azt sem tudom, hogy merre járok. A boltban a pékárut tízszer annyi idő alatt találom meg, mint egyébként, úgyhogy kénytelen vagyok mindent összefogdosni, hogy eltaláljak A-ból B-be. De ugye ez sem túl higiénikus, gumikesztyűben pedig semmit nem tudok kitapintani, úgyhogy ma­rad a csupasz kezem és a segítségkérés, másokkal való érintkezés . Belém karolnak, próbálnak elvezetni a dolgomra, így hát a távolságot sem tudom tartani. Nem szeretnék panaszkodni, de tény, hogy ezúttal óriási baj­ban vagyok… – vallja be Agárdi Szilvi, aki online vásárlással is próbálkozott, ám hamar kiderült: azzal sem könnyebb boldogulnia.