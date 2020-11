A Viagáról készít musicalt a világhírű rendező

Az Oscar-díjas Spike Lee nem mindennapi dologra készül, a Variety szerint ugyanis a híres filmrendező ezúttal nem egy filmet, hanem életében először musicalt készít, méghozzá a Viagra feltalálásáról. A Viagra musical alapját az Esquire 2018-as, All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra című cikke adja, melyben részletesen írtak a Pfizer gyógyszergyártó cég azóta világszerte népszerűvé vált kék bogyóiról és annak feltalálásáról.







Lee annyira komolyan veszi zenés film elkészítését, a forgatókönyvet is maga írja , a betétdalok pedig egytől egyig eredetiek lesznek, amelyek megírására a Passing Strange című rockmusical mögött álló duót, Stew Stewartot és Heidi Rodewaldot kérték fel.

Filmkészítői munkásságom negyedik évtizedébe lépve először rendezek igazi zenés-táncos musicalt. Alig várom! És a mamám is nagyon örülne neki

