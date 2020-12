A testhez feszülőtől a mélyen dekoltált darabokig: Ezek voltak Lékai-Kiss Ramóna legszebb ruhái a Dancing with the Starsban – szexi fotók

Lékai-Kiss Ramóna szerint az ő egyéniségét a sokat sejtető, csillogó fekete estélyi mutatta meg leginkább. Rajongói viszont máshogy szavaztak.

A Dancing with the Stars nézői a produkciók mellett szombatról szombatra azt is kíváncsian várták, hogy Lékai-Kiss Ramóna milyen ruhakölteményben vonul be Stohl András oldalán. A csinos műsorvezető a testhez feszülő, merészen dekoltált darabtól a flitteres minin át a marabutollas nagyestélyiig mindent kipróbált. S ahogy a rajongók, úgy Rami sem tudott még búcsút inteni a nagy sikerű szuperprodukció­nak és csodaöltözékeinek, így voksolást hirdetett közösségi oldalán, va­jon követőinek melyik darab tetszett a legjobban.







Kiss Ramóna élvezte, hogy minden héten másik arcát mutathatta meg © tv2

A nézők az ejtett vállú, rózsaszín-szürke flitteres, se­lyembélésű estélyire szavaztak, de lapunk a tévés véleményét is megkérdezte.







Demeter Richárd és Holdampf Linda közösen tervezte a ruhákat. Flórián Fanni készítette a sminkjét, és Kozma Norbert a frizuráját © Knap Zoltán

– Minden ruhámat imádtam, de ha mindenképpen választani kell egyet, akkor az első adásban viselt Maár Róbert flitteres-tollas kreáció a favorit. Holdampf Lindával készítették közösen a terveket a ruhához, és Robi az első pillanatban értette és érezte, hogy mi az elképzelésünk – árulta el a Borsnak a műsorvezető, aki szerint a személyiségéhez legjobban a döntőben viselt fekete, egyszerű, de nagyszerű darab passzolt az átlátszó, sokat sejtető, de közben mégis elegánsan csillogó, félvállas megoldással.







Rami ebben fekete áttetsző ruhában érezte magát a legjobban © tv2







Ezt a szettet Barbie baba is megirigyelheti © tv2







A pink estélyiben olyan volt, mint egy királynő © tv2

De akadt olyan is, ami a komfortzónáján kívül esett.

– Az ötödik adásban viselt szoknya-felső kombináció volt talán az, ami tőlem fazon szempontjából távol állt – mondta Rami.







Ez a stílus a komfortzónáján kívül esik © tv2

A Bors azt is megtudta, hogy a csinos tévés is beleszólhatott abba, hogy a szabók milyen anyagból és hogyan kerekítsék az ollójukat. Sőt, a legtöbb szavazatot kapott darab a saját ötlete alapján készült.