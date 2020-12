A STRAND ALLSTARS igazi ünnepet kíván

Különleges karácsonyi ajándékkal készült a STRAND fesztivál: a szervezők kérésére újra összeállt a Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk alkotta STRAND ALLSTARS, hogy a Piramis Kívánj igazi ünnepet és Ajándék című dalát feldolgozva varázsoljon ünnepi hangulatot.

A december 7-i rádiós premiert követően december 11-től látható az animációs klip is, melyben az előadók rajzfilm-karakterként tűnnek fel, viselve az Együtt az Autistákért Alapítvány jelképét, a Kék Szív kitűzőt.

A dal és a kisfilm így kapcsolódik az Alapítvány most induló érzékenyítő kampányához, melynek célja, hogy ledöntse az autizmust övező tabukat. A Kék Szív kitűzők a MOL töltőállomásokon és a www.egyuttazautistakert.hu oldalon megvásárolhatók.

Először idén, anyák napja alkalmából, a STRAND Fesztivál szervezői felkérésére állt össze a STRAND ALLSTARS, azaz Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk, hogy feldolgozzák a Mama kérlek című dalt. Advent második hetében a formáció újabb ünnepi meglepetéssel jelentkezik. „Sokakkal együtt én is azt gondolom, hogy a Piramis több mint négy évtizeddel ezelőtt született alkotása minden idők egyik legszebb, legmélyebb karácsonyi dala” - mondta a STRAND fesztivál és a MOL Nagyon Balaton alapítója, Lobenwein Norbert. “2020-ban különösen szüksége van mindenkinek szívmelengető pillanatokra, ezért gondoltuk azt, hogy a már bevált csapattal, a STRAND ALLSTARS tagjaival közösen kívánunk igazi ünnepet” - tette hozzá Lobenwein, aki szerint a ‘A világ bármely részén élsz és bárki vagy, szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb!’ sorok még szebbé tehetik az ünnepi készülődést, különösen ebben a mindenki számára nehezebb évben.









A december 7-én debütáló feldolgozás a többszörös platinalemezes zenész, Szakos Krisztián munkája. Az előadók és a szervezők a dallal az Együtt az Autistákért Alapítvány tevékenységét segítik. “Nagyon fontos számomra az alapítvány célkitűzése. Amikor megtudtam, hogy ez a dal is rájuk irányítja a figyelmet, még boldogabban mondtam igent a felkérésre” - vallotta Rúzsa Magdi, majd hozzátette: “A zene mindig képes támaszt nyújtani. Nem véletlenül választottuk korábban az anyák napját és most a karácsonyt, hogy egy kicsit felmelegítsük az emberek szívét, arról nem is beszélve, hogy ezekkel a dalokkal tisztelgünk a magyar rock-ikonok előtt is, akik megannyi generációnak szereztek örömet zenéjükkel az elmúlt évtizedekben.”

“Nagyon kevés olyan karácsonyi dal van, ami igazán megérint, de ez a szám kiskoromtól fogva végigkísér” – ezt már Lábas Viki, a Margaret Island énekese mesélte, aki a családi, karácsonyi szokásaikba is beavatta a rajongókat: “Jó pár éve megfogadtuk, hogy családon belül nincs ajándékozás, csak minőségi együtt töltött idő, és ehhez tartjuk is magunkat. Úgy gondolom, tényleg a közös élmények és az egymásra figyelés a legfontosabb, és nem - a legtöbbször felesleges - tárgyak halmozása. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy támogassuk a hazai termékeket, így ha már vásárolunk, legyünk ebben sokkal tudatosabbak. Idén inkább rendeljünk online, és közben azért arról se feledkezzünk meg, hogy reményeink szerint hamarosan újra ki fog nyílni a világ és lehet színházba, koncertekre, fesztiválokra, előadásokra és kiállításra menni.”



Horváth Tamás énekes-dalszerző mindig örömmel fordul a “régi idők” dalaihoz. “Jó érzéssel tölt el, hogy egy újabb klasszikust dolgozhattunk fel, ami számomra nem arról szól, hogy megkapjak mindent, amit szeretnék, sokkal inkább arról, hogy becsüljem, amim van” – mondta. “Nagyon szeretem a karácsonyt, a családdal dekorálni, ünnepi hangulatot varázsolni az otthonunkba, Frank Sinatra karácsonyi lemezét hallgatva. Remélem, hogy a kedvenc karácsonyi dalok sora most sokak számára egy újabbal bővül.”

A 2020-as év a Halott Pénz számára is csendesen telt. Járai Márk elárulta, hogy rengeteg kihívással kellett szembesülnie idén. “Sokat voltam otthon, próbáltam valamilyen szinten profitálni abból, hogy van időm átértékelni az elmúlt időszakot. Igyekeztem kreatív lenni, hogy amit ez az idő hozott számomra, azt előbb-utóbb a közönség is megismerje. Az Ajándék és a Kívánj igazi ünnepet mindig nagyon fontos, sokat hallgatott karácsonyi sláger volt számomra. Révész Sándor hangja ezekben a dalokban, azon túl, hogy nagyon meghitt hangulatba hoz, ad valami egyenes és őszinte tökösséget, ami abszolút megfogott, és amikor megkerestek a STRAND szervezői, azonnal igent mondtam a felkérésre.”



Az autizmus spektrumállapot Magyarországon közel 160 000 embert érint. Ők másként érzékelik a világ behatásait, és emiatt gyakran adódnak nehézségeik a mindennapi életben: van, aki tanulási gondokkal küzd, mások mentálhigiénés problémákkal, és akad olyan is, akinél az autizmus teljesen másképp mutatkozik meg.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány missziója, hogy hosszú távú segítséget nyújtson az autisták számára. Az ő munkájukat támogatva csatlakozott az idei kampányhoz a MOL, melynek töltőállomásain is, csakúgy mint az Alapítvány www.egyuttazautistakert.hu weboldalán, megvásárolhatók a Kék Szív kitűzők.