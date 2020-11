A legszexibb szerepet kapta meg Buci, akinek a neve mától csak András, Stohl András - Videó

Büszkén jelentette be Facebok oldalán Stohl András, hogy ő szinkronizálja James Bondot, vagyis Daniel Craiget a No time to die (Nincs idő meghalni) című vadonatúj, sorozatban a 25. kémfilmben.

Jelentem: a szinkronizálás kész, a bemutató tolódik. – ezzel a rövid mondattal adta a színész a világ tudtára, hogy a rá bízott küldetést maradéktalanul teljesítette.

Stohl tehát minden apró részletét ismeri az egyelőre szupertitkos forgatókönyvnek, de senki ne is próbálkozzon kiszedni belőle részleteket! A világpremier előtt a színész egy mondatfoszlányt sem mondhat arról, hogy elnyeri-e végül a gonosz a méltó büntetését, és azt sem tudhatjuk meg, hogy ebben a moziban találkozunk majd szerelmi szállal?







Szexi és magabiztos, még akkor is, ha csúszik a bemutató © AFP

Stohl igazi 007-es módjára őrizheti most a titkot, amit eredetileg novemberben lepleztek volna le a mozik, az amerikai bemutató ugyanis most lett volna. A koronavírus helyzet miatt azonban sajnos csúszik az időpont. Addig is: érdemes figyelni András minden mozdulatát, hátha abból kiderül valami?







A plakáton Bond az öltönyt pulóverre cserélte © IMDB

A filmben Daniel Craig mellett láthatjuk majd Léa Seydoux-t, Ana de Armast, Ralph Fiennest és Rami Maleket is. A film főcímdalát a fiatal gigasztár, Billie Eilish jegyzi.