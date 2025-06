Kincsvadászok: Szívszorító ok miatt bocsátja licitre értékes kincsét az eladó

A TV2 sikerműsorába mindenki azzal a céllal érkezik, hogy a kereskedőknek licitre kínálja értékes, vagy éppen csak annak gondolt tárgyát. A Kincsvadászok kereskedői az első két évadban is találkoztak már vicces, giccses darabokkal, nemrég pedig gyászkoporsóra is licitálhattak. De minden tárgy, minden eladás mögött egy ember, vagy éppen egy-egy fájdalmas ok bújik meg. Mint az egyik mai eladó, Katalin esetében is, aki párja halála után döntött az eladásról…

Kincsvadászok: Katalin férje halála miatt válna meg a szecessziós tálaló szekrénytől Fotó: TV2

Kincsvadászok: Szívszorító ok miatt válik meg kincsétől az eladó

Katalin egy sorsfordító, tragikus eseményt követően nyitna új fejezetet élete történetében. A Kincsvadászok eladója az eddig féltve őrzött, 1900-as évek elejéről származó magyar szecessziós tálalószekrényétől is azért szeretne megválni, hogy kicsivel könnyebben zárhasson le egy szomorú és fájdalmas időszakot.

„Szerelem volt első látásra, olyan érzés volt, hogy ez a bútor hozzám tartozik – mondja könnyes szemmel Katalin a régi bútorról. – Az akkori fizetésem ötszöröséért vettem meg, 25 évig volt velünk, a gyerekek születése óta. Azért adom el, mert lezárult egy fontos korszak az életemben. Szeretném, ha olyan új tulajdonosa legyen, aki ugyanígy gondját viseli és ápolja!”

Az eladó még azt is elárulja a Kincsvadászok műsorvezetője, Till Attila kérdésére, hogy igazából a szíve szerint nem válna meg a bútortól, érzelmileg még nem engedte el.

Kicsit nehéz róla beszélnem, a párom elvesztése után nehéz volt újra lelkileg talpra állnom. Ez a szecessziós tálaló szekrény velünk volt 25 évig és úgy érzem, hogy itt a műsorban méltó elengedéssel tudom továbbadni. Mert a szerelem első látásból lett egy fájdalmas kapcsolódás hozzá, mert a párommal közösen használtuk!

Fotó: TV2

Katalin története mélyen megindítja a műsor kereskedőit, de, hogy végül gazdára talál-e a szekrény, az kiderül a Kincsvadászok mai adásából, a Tények Plusz után!