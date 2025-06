„Nagyon büszke vagyok” – közös fotón üzent szerelmének Gelencsér Timi

Gelencsér Tímea egy igazán büszke pillanatot osztott meg követőivel az Instagramon, ahol arról írt, hogy vőlegénye nem csak a bajnok csapat tagja, hanem gólkirály is lett. A boldog pár közös házban él, és már az esküvőjüket tervezik. A szurkolásból pedig Füge, a házi kedvenc sem maradhatott ki, aki láthatóan nemigen tudott másként dönteni, mint hogy csatlakozik a szurkolókhoz.

Gelencsér Timi a közösségi oldalán üzent párjának Fotó: Markovics Gábor

Nagyon büszke vagyok. A bajnok csapat tagja és a gólkirály is a kedves Vőlegényem. Füge is jött szurkolni, mondjuk neki nem nagyon volt más választása

- olvasható a csinos műsorvezető bejegyzésében.

A boldog párkapcsolati pillanat egyaránt örömöt és büszkeséget sugároz, hiszen a sport és a szerelem egyaránt fontos szerepet kap az életükben. Gelencsér Tímea nemcsak a magánéletében, hanem karrierjében is sikeres. A 2024-es évben jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen 2025-ben diplomát szerzett, és továbbra is aktívan dolgozik a televíziózásban. Emellett a Hell Boxing Kings műsorvezetőjeként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit a rajongók és a szakma egyaránt elismertek. A követők és rajongók is örömmel fogadták a bejegyzést, sokan gratuláltak a sportoló sikereihez és a pár kapcsolatának.