Egy ország áll most Rubint Rella mellett, az embereknek megvan a véleményük az exférjéről is

Rubint Rella és Novothny Soma válásáról sok pletyka kapott szárnyra az utóbbi időben, és bár az edző először cáfolta a híreket, végül kiderült, a kommentelőknek igaza volt. Rubint Réka unokahúga tegnap jelentette be, hogy valóban véget ért a házasságuk. A kommentek pedig szinte azonnal özönleni kezdtek, úgy tűnik az egész ország Rella mellé állt.

Rubint Rella családja támogatása mellett a követőitől is rengeteg szeretetet kap (Fotó: Canon Hu)

Még csak 3 éve annak, hogy Rubint Rella és Soma egybekeltek, most azonban már a válásuktól hangos a sajtó. Az influenszer egyelőre nem részletezte az okokat, de azt elárulta, maga sem gondolta volna, hogy ezzel a bejelentéssel fog megemlékezni a 3. házassági évfordulójáról. A követői azonban az első meglepődés után egy emberként álltak Rella mellé, és biztatják, hogy bár most nehéz helyzetben van, de rengeteg jó vár még rá. Sőt, sokan azt is kijelentették, hogy Soma egyáltalán nem érdemelte meg.

Jól jártál Rella, még ha ezt most nem is így látod! Évekkel később visszanézed tiszta fejjel a videóidat, amiben Soma kisfiad szerepel, és te is rájössz majd!

- írta az egyik rajongó.

„Én is nagyon sajnálom őt, nem azért mert elválik ettől a majomtól, hanem azért mert tudom milyen érzés, amikor hiszünk valamiben, megteszünk csomó mindent, alárendelődünk, majd pofára esünk és úgy érezzük kudarcot vallottunk. De ami ebben a pillanatban kudarcnak tűnik, az pár hónap múlva életünk legjobb döntése lesz! Rella minden rendben lesz, és sokkal boldogabb leszel!” - fejtette ki egy másik hozzászóló.

Mindig is néztem, hogy mit keres egy ilyen bombasztikus istennő amellett a pasi mellett. Sokkal, de sokkal jobbat érdemelsz, és el is fog jönni az életedbe az a férfi, aki majd megbecsüli, hogy ilyen csodálatos emberrel lehet együtt

– fűzte a Rubint Rella Instagram oldalán található fotóhoz egy támogató.

A kommentelők szerint Rubint Rella Novothny Soma után sokkal jobb pasit fog találni (Fotó: mediaworks archívum)

Rubint Rella nyilatkozatára is találtak magyarázatot

Bár a bejelentés után sokan nem értették, hogy egy héttel ezelőtt Rella miért nyilatkozta lapunknak, hogy minden rendben közöttük, és hallgatta el a problémákat, de a kommentelők szerint egy ilyen helyzetben ez teljesen normális.