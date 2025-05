Apró kis kezek és lábacskák: megható fotót mutatott Vasvári Vivien, a gyerekeiről van szó

Mint azt megírtuk, Vasvári Vivienék hazatértek Miamiból. A sztármami nemrég adott életet gyermekének, Liamnek, így négy gyermek mellett igencsak pörgőssé váltak a hétköznapok. Csakhogy a mozgalmas pillanatok mellett bőven kijut a meghatóakból is!

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond családja immár 8 tagúra bővült: Vasvári Vivien első gyermeke, és egyetlen lánya, Ariana Alena júliusban már 11 éves lesz, a kis Edward Ferenc 2018 áprilisában látta meg a napvilágot. Vasvári Vivien Bodnár Zsigmond üzletember személyében találta meg az igazit, akivel immár öt éve alkotnak egy párt. A lánykérésre 2023 januárjában került sor, majd két hónappal később érkezett is a bejelentés, hogy első közös gyermekük is úton van, az esküvő után 4 hónappal meg is született a kis Colin, majd öccse, Liam is világra jött. A mozaikcsalád így már nyolc főből áll, ugyanis Vasvári Vivien férje is egy kisfiú és egy kislány büszke édesapja volt már, amikor megismerkedtek. A sztármami azt is bevallotta, hogy hiába a hat gyermek, ő még mindig nagyon vágyik arra, hogy legyen egy második kislánya is, szerelmével közösen. Legfrissebb posztjából is látszik, mennyire szereti gyermekeit. Egy szívecskével ellátott posztban mutatta meg apró kis kezecskékkel és lábacskákkal, hogy milyen nagy a családi egység.

Gyönyörű ez a kép

- jegyezte meg egy kommentelő, a legtöbben azonban szívecskékkel adták a sztáranyuka tudtára meghatottságukat.