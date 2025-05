Elképesztő fordulat a Kincsvadászok műsorban, ez a tárgy kelt el rekordáron

Minden idők legizgalmasabb licitháborúját láthatták ma este a műtárgy-kereskedő show nézői. A Kincsvadászok VIP második adásában Fodor Zsóka arany öröksége került „kalapács alá”, ami mindenki fantáziáját beindította, de csak egy nyerhetett…

A Kincsvadászok történetének legdrágábban elkelt tárgya Fodor Zsóka aranykarkötője volt (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Fodor Zsóka 1,8 milliót kapott ékszeréért

A TV2 sikerműsorába nagy magabiztossággal érkezett Fodor Zsóka, aki a forgatás előtt elvitte felértékelni keresztanyjától örökölt, eddig dobozban lapuló kincsét. A Kincsvadászok szakértője, Megyesi Balázs szerint az aranykarkötő az 1920-1930-as években készült és finomsági jeggyel van ellátva, de sajnos magyar fémjel nincs benne. Az ország Magdi anyusa nem is titkolja, így is 2 millió forint az álomára. De azt nem gondolta, hogy mind az öt kereskedő licitálni akar rá, sőt a műsor történetének legizgalmasabb licitháborúja alakul ki. Fejes Tamás adta az első árat és már az is nagyon magas volt:

„Én indítok, 500 ezer!” - kezdte a Tankcsapda dobosa és onnantól csak úgy repkedtek a 100 ezerrel növelt összegek, pár másodperc alatt eljutottak az 1, 3 millióig, ahol a műsor egyetlen női kereskedője, Dr. Katona Szandra kiszállt, 1,7-nél pedig Fertőszegi Péter mondott le az értékes karkötőről.

Fodor Zsóka keresztanyjától örökölte a most már 100 éves aranykarkötőt (Fotó: TV2)

„Én maradtam itt 1 millió 800 ezer forinttal, ezen a ponton meg kell kérdezzem, hogy ez elég-e”

- mondja Molnár Viktor végül, amire némi viccelődés után Fodor Zsóka kimondta az igent, ezzel megszületett a Kincsvadászok történetének legdrágább üzlete.