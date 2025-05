Keveházi Lili: Kiábrándultam a modellkedésből

Kicsit több mint egy évvel ezelőtt ért véget a Next Top Model Hungary című modellverseny Keveházi Lili számára, akit a zsűri egyszer visszahozott a versenybe, ám újból kiesett. Akkor csalódottan távozott a műsorból, de mostanra gyökeresen megváltozott a véleménye.

Keveházi Lili már lemondott a modellkarrierről, miután kiesett a NTMH versenyéből (Fotó: TV2)

Keveházi Lili rájött, hogy nem akar modell lenni

„Több lánnyal is beszéltem, és hasonló hatással volt rájuk a műsor, mint rám. Én kiábrándultam a mo­dell­ke­dés­ből. Abból a szempontból jó volt, hogy beláttam a kulisszái mögé, és rájöttem: ez nem én vagyok” – mesélte Lili.

Ettől függetlenül szívesen szerepel – ha reklámfilmre vagy influenszermunkára kérik fel, azt elvállalja.

Rájöttem, hogy egy visszahúzódó mérnök informatikus vagyok, készülök a félévi vizsgáimra

– mosolygott a Gábor Dénes Egyetem másodéves hallgatója.

Így a kifutó helyett a mobiljáték-tervezés körül forognak a gondolatai, hamarosan ebben próbálja ki magát. Ő és Naledi Ncube, aki visszatért Dél-Afrikába, és létrehozott egy alapítványt, a saját önmegvalósításukon dolgoznak.

„Naledi szép is és okos is, jóra használja” – mondta Lili. „És én is inkább az agyamat kamatoztatom” – jelentette ki határozottan a hot! magazinban.