Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hogyan tudnék élni nélküled?, megszólalt az egyik alkotó

A Hogyan tudnék élni nélküled? a tavalyi év egyik legnagyobb dobása volt, a Demjén-slágerein alapuló zenés vígjátékra még mindig folyamatos a jegyvásárlás a mozikban. Az alkotás hétfőn elérte a 800 ezredik nézőt is, ami elképesztő elismerés az alkotóknak.

Hogyan tudnék élni nélküled?: A külföldi adatokkal együtt körülbelül 950 ezer megtekintésnél jár a film (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Hogyan tudnék élni nélküled: a koncert még mindig terítéken van

A film fikciós fiúbandája, a Kuplung zenekar annyira belopta magát a nézők szívébe, hogy egy lelkes rajongó még Facebook-csoportot szervezett “Kuplung koncertet az Arénába” felkiáltással. Az eleinte mosolyogni való kezdeményezésre a válaszreakció sem maradt el: az alkotók azt ígérték, ha összejön a tizenöt ezer követő, megtartják a koncertet. A lelkes fanok meglepő gyorsasággal, kevesebb, mint három hét alatt tizenöt ezren csatlakoztak a csoporthoz, ez a szám pedig mára közel 25 ezerre duzzadt. Kirády Attila, a film megálmodója és producere most a Borsnak adott interjújában árulta el, hogy állnak a szervezéssel.

Egyelőre még csak tervben van, de a szereplők is szeretnék, alapvetően mindenki nyitott erre a kezdeményezésre. Valószínűleg nyár elején fogjuk tudni elkezdeni szervezni, mert addig annyira elfoglaltak a színészek, hogy esélytelen lenne összehozni mindenkit. A cél az, hogy decemberre megvalósulhasson, vélhetően a Papp László Budapest Sportarénában, de hogy milyen formában és milyen körülmények között, egyelőre kérdéses. Megpróbáljuk hamarosan véglegesíteni az időpontot, hogy hivatalosan is bejelenthessük.

Kirády Attila egyébként elárulta, hogy a 800 ezres hazai nézőtábor mellett Romániában már 115 ezer ember nézte meg a filmet, Szlovákiában közel 30 ezer, Szerbiában pedig két hete indult a vetítés, ahol körülbelül 5-6 ezren jutottak el a mozikba, így a külföldiekkel együtt nagyjából 950 ezernél jár a megtekintések száma.

Demjén Ferenc örökzöld slágereit a fiatalok is imádják

A film óriási népszerűséghez hozzátartozik az is, hogy a teljes tracklistát nemrég CD-n is kiadták, ami több mint 10 hete a hivatalos Album Top 40 slágerlista élén áll; illetve felkerült a zenei srteaming-platformokra, ami pillanatok alatt elérte a 14 milliós lejátszást, ennek köszönhetően hamarosan aranylemez lehet belőle. Az alkotók egyébként nagyon hálásak, hiszen nem titkolt szándékuk volt, hogy Demjén dalait ilyen formában, de megtartva az eredeti szépségüket, újjászülessenek, ami most úgy fest, hogy nagyon is sikerült.