„Nyugtatókon élek a fogyatékosok miatt” – élőzés közben akadt ki Fecső Judit, brutálisan kikelt magából a Házasság első látásra sztárja

Lassan már nincs nap Fecső Judit élőzése nélkül. A Házasság első látásra sztárja igyekszik kiszolgálni a rajongóit, így minden nap akár többször is bejelentkezik a közösségi oldalain. Szerda reggel a készülődését mutatta meg a nagyérdeműnek, a sminkelés közben pedig mesélt. Vagy inkább csapongott.

Fotó: Szabolcs László

Reggeli élőzése közben elmesélte, hogy már annyira "idegbeteg" (ezt a szót használta), hogy

már "nyugtatókon kell élnie a fogyatékosok miatt".

A Házasság első látásra sztárja ugyanis az utóbbi időben elég hektikusan él, botrányt botrányra halmoz, ezért pihenni sem tud rendesen. Amiért saját bevallása szerint kedd este már "bevett egy nulla huszonötösnek a felét", bár azt nem tudta, milyen bogyót használt. Viszont legalább megtette a hatását, a sminkesként is dolgozó Judit ugyanis hét órát aludt.

Fecső Judit félelmének is hangot adott, hogy ha ő nem tud pihenni és végül valami baja lesz, akkor lánya, Vivien egyedül marad.

"Naponta többször sírok az elmúlt egy hónapban és rettegésben élek. De nem félelemben, mert nem félek, mert nincs mitől meg kitől. Most az hogy fenyegetnek, hát jó. Mitől féljek? Hogy kinyitottam a számat és elmondtam az igazat? Kellett volna engem békén hagyni meg nem lerománozni"

- folytatta eszmefuttatását.

Fecső Judit korábban már elmondta, hogy halálos fenyegetéseket kap rajongóktól és Szolnoki Szabolcstól is. Nem rettent meg ugyanakkor, a rendőrségen mindenkit feljelentett.

"A fenyegetések arról szólnak, hogy megölnek engem is és a lányomat is, ki se menjek az utcára. Szabi azt írta nekem, hogy oda fog jönni, megb…. engem és a kutyáimat is, meg a szomszédaimat is, amiért még fizetnem is kell, mert ő már luxus kategória és mekkora szerencsém, hogy gazdag vagyok. Ezeket a szavakat ő írásba adja nekem. Én viszont nem félek senkitől, jöhet bárki, én nem hazudok. Elég erős igazságérzetem van és szerencsére az igazság is az én oldalamon áll, nagyon sokan mellém álltak. Én Szabival kapcsolatban sem állítottam soha valótlant. Amiket eddig lenyilatkoztam róla, azokról nekem írásos, fényképes, papír alapú bizonyítékaim és tanúim is vannak" - mondta korábban.