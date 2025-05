Hajdú Péter az első csalódásáról vallott: „Tényleg összeomlottam…”

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor házigazdájával a következő vendégével, Horváth Grétával kapcsolatban beszélgettünk a sztárokat érő, folyamatos, internetes zaklatásokról és a lelki sebekről, melyeket mindezek okozhatnak. A téma kapcsán pedig felmerült a kérdés, hogy ő maga, mikor és hogyan találkozott először a felé áradó rosszindulattal. Nos, Hajdú Péter ebben a tekintetben is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen gyerekként és kamaszként is elkerülte őt a verbális bántalmazás minden formája, így sokáig nem is tudta, milyen is a megalázottság érzése. Erre egészen a főiskolás éveiig „várnia” kellet.

Hajdú Péter sokáig szerencsésnek mondhatta magát (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Én a szerencsésebbek közé tartozom”

„Tény, hogy amióta ismert ember vagyok, alaposan ki vagyok téve a minimum gonoszkodó, néha pedig egészen undorító kommenteknek, pont úgy, ahogyan a Beköltözve soron következő vendége, Horváth Gréta, aki többek között, erről is mesélt nekem a felvételen. Persze az is igaz, hogy én a szerencsésebbek közé tartozom, mert többségében normális hozzátolásokat kapok.

Ugyanakkor a főiskolán történt egy olyan eset, melynek kapcsán, kis segítséggel ugyan, de egy életre megtanultam elengedni a rosszindulatot.

Egy vizsgán esett meg velem, hogy a vizsgáztató tanár, nincs rá jobb szó, kicseszett velem, méghozzá alaposan. Olyan ”pofont” kaptam tőle, amit azóta is őrzök az emlékezetemben. Hamar meg is kaptam az elégtételt, ami keserédes volt ugyan, de nagyon tanulságos is” – kezdte a Borsnak

Hajdú Péter.

Hajdú Péter, aznap egy életre megtanulta a "leckét" (Fotó: Fotó: YouTube)

„Elégedettséggel vegyes szánalmat éreztem...”

A Frizbi TV műsorvezetője nem tagadja, ha csak egy fél órára is, de összeomlott az őt ért igazságtalanság hatására, ahogyan azt sem, hogy máig nem érti, miért gondolta úgy az a bizonyos tanár, hogy megleckézteti. „Talán gazdaságtan szóbeli vizsga volt, nem tudom pontosan, de az biztos, hogy úgy felkészültem, mint korábban soha. Betéve tudtam mindent, sőt, talán még visszafelé is fel tudtam volna mondani a teljes vizsgaanyagot. Még játszottam is az eszemet a folyosón, annyira biztos voltam a tudásomban. Ment is szépen a szóbelim, amikor a tanár közölte, hogy eddig a négyesnél járunk, majd megkérdezte, hogy jöhet -e a kérdés az ötösért. Persze, hogy igent mondtam” – idézte fel lapunknak Péter, aki alig pár pillanat múlva, már leforrázva állt a teremben. „A tanár feltett egy tényleg lehetetlen kérdést, amivel sikerült is megfognia. Szinte kéjes vigyorral az arcán közölte, hogy ez így egy hármas lett, de mehetek a négyesért. Végül kettest írt be, amivel hihetetlenül megalázott. Tényleg összeomlottam…” – mesélte

Hajdú Péter, akit végül egy csoporttársa éles meglátása hozott vissza az életbe. „Megtörten álltam az autóm mellett, és az egyik haveromnak panaszkodtam, amikor jelezte nekem, hogy a tanár, éppen a mellettünk álló buszmegállóban áll, szatyrokkal felmálházva a szakadó esőben. Abban a pillanatban valami elégedettséggel vegyes szánalmat éreztem.

Talán nem szép, de azóta minden, oktalanul sértő komment esetében ez a kép ugrik be és máris semmisnek tekintem a bejegyzést”

– árulta el a Beköltözve Hajdú Péterhez házigazdája.