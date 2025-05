Már nem titkolják tovább: ő az a férfi, aki elrabolta Curtis volt feleségének a szívét

Ahogy arról a Bors már beszámolt, óriási volt a boldogság, amikor Curtis 2019 májusában bejelentette, hogy összeházasodtak gyermeke édesanyjával, Krisztikével.

Sajnos azonban nem bizonyul tartósnak a frigy, ugyanis alig egy év házasságkötésük után már arról számoltak be, hogy kisfiuk érdekeit is szem előtt tartva, külön utakon folytatják az életüket. Azonban azon szerencsések közé tartoznak, akik a válás után is barátok maradtak, így kisfiuknak is könnyeb volt feldolgozni a helyzetet, hiszen azóta is mindketten szeretetben nevelik.

Mint az ismeretes, a magyar rapperre azóta már rá is talált a szerelem Barnai Judit személyében, akivel nemrég el is jegyezték egymást, most pedig nagyon úgy fest, hogy Meszimerisz Krisztinára is rátalált a szerelem, amiről Instagram-oldalán egy közös képpel számolt a nagyvilágnak. Egyelőre még nem tudni, hogy ki a lehet az édesanya szíve választottja, mindenesetre rajongói nagyon ürülnek a boldogságuknak.

Ahhhh vilaaaaagiiiii tagooook, imadunk titekeeeet

- írta valaki szívecskékkel.

A titokzatos fotót pedig itt meg is nézheted: