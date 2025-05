Colin Farrell intézetbe adja fogyatékkal élő fiát

Colin Farrell tavaly beszélt először azokról a nehézségekről, amelyekkel az Angelman-szindrómás James Padraig szembesül. Ez egy ritka genetikai rendellenesség, amely intellektuális és fejlődési késlekedést okoz. A Batman sztárja szerint a világ kedvesebb lenne Jameshez, ha értené az állapotát.

Colin Farrell biztonságban akarja tudni Jamest (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Colin Farrell megmagyarázta...

„Sok szülőtárs azt mondja: »Én akarok gondoskodni a gyerekemről!«” – nyilatkozta Farrell a Candis Magazine-nak.

„Eddig mi is ezt csináltuk otthon. Egy csomó dolog, például a séta, a beszéd, az evés és még sok más, amiket természetesnek tartunk, Jamesnek nehezen megy. Ám ha én holnap szívrohamot kapnék és Kim autóbalesetet szenvedne, akkor ő állami gondozásba kerülne. Emiatt keresünk egy jó helyet, ahová még most, amíg élünk és egészségesek vagyunk, elhelyezhetjük. James betöltötte a 21-et, szüksége lesz már vele egyidős társakra is, akikkel együtt bandázhat, akikkel mehet strandra, moziba, szórakozni. Szeretnénk, ha rátalálna egy teljes és boldog életre, amelyben barátok közt él, miközben minket sem veszít el.”