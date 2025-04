A Wednesday sztárja gyerekkorában egy perverz áldozata lett

Christina Riccinek gyerekkorában egy traumatikus élménye volt. A Wednesday sztárja egy félresikerült telefonbetyárkodás következtében egy perverz áldozatává vált. Egy Jared nevű férfi egy pénisz fotót küldött postán az akkor 11 éves színésznőnek, akit azonnal traumatizált az eset.

A Wednesday sztárja egy perverz áldozata lett gyerekkorában (Fotó: PA/Northfoto)

A Wednesday sztárja egy perverz áldozata lett gyerekkorában

Christina Ricci a 'Jimmy Kimmel Live!' című beszélgetős műsorba vendégeskedett, ahol egy igazán felkavaró történetet mesélt a gyerekkoráról. A Wednesday sztárja 11 éves korában előszeretettel telefonbetyárkodott a barátnőivel, amikor pizsibulit tartottak. Továbbá előfordult olyan is, hogy a telefonbetyárkodásból beszélgetésbe elegyedtek valakivel. A színésznő barátnői azonban elkövettek egy hibát, elküldték Christina Ricci akkori címét az egyik férfinak, akit hívogattak. Aminek az lett a következménye, hogy a Jared nevű férfiről kiderült, hogy perverz és egy pénisz fotót küldött postán az akkor 11 éves Christina Riccinek.

Ez lehetett az első pénisz fotó, amit postán küldtek

Az Addams Family sztárja teljesen ledöbbent a fotót látva és egy életre elment a kedve a telefonbetyárkodástól. Ő és a barátnői titokban tartották a dolgot, egészen mostanáig. Jimmy Kimmel kínos zavarában viccelődéssel akarta elterelni a figyelmet az amúgy traumatikus eseményről.

Jared találta fel a dickpicket! Ötöst kap az igyekezetéért. De kap egy 'P'-t is a perverzióért.

Christina Ricci rá is erősített, hogy számára igen is az első ilyen kép volt.

Az biztos, hogy ez volt az első dickpick, amit láttam.

A Wednesday sztárja ezután témát váltott, és kisfiára terelte a szót. Állítása szerint a 10 éves Freddie ugyanis odavan ezekért a régi pizsibulikért, amiken az édesanyja részt vett. Állítása szerint nagyon tetszik kisfiának a pizsibulis program, amikor egész éjjel filmezhet és nasizhat valaki a barátokkal.

Christina Ricci egy nehéz váláson van túl

Freddie nevű kisfia előző házasságában született. Christina Ricci és James Heerdegenn 2013-tól 2020-ig voltak házasok, ám a válás nagyon csúnyára sikeredett. 2020-ban Christina Ricci adta be a válókeresetet az akkori férjével szemben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, továbbá közös gyermekük kizárólagos felügyeletét is követelte. Ezt arra való hivatkozással, hogy volt férje folyamatosan bántalmazta őt házasságuk alatt. A Wednesday sztárjára azóta újra rátalált a szerelem. Christina Ricci és Mark Hampton 2021 óta alkotnak egy párt, és azóta egy közös gyermekük is született, Cleo.