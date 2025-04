"Nincs több fájdalom" - feladta a 21 éves TikTok-sztár szervezete a harcot a rák ellen

Mint arról korábban beszámoltunk, Dominique McShain fiatalkora ellenére rendkívül halálos betegséggel küzdött. A TikTokker, aki több mint 200 ezer követővel rendelkezett gyógyíthatatlan vastag- és végbélrákkal diagnosztizálták 20 éves korában. Mivel nem volt rá gyógymód, kemoterápiát ajánlottak fel neki, hogy meghosszabbíthassa élettartamát. Ez azonban sajnos nem tartott sokáig: nemrég, április 23-án ugyanis életét vesztette azok után, hogy április elején közölte, az orvosok már csak napokat adtak neki miután leállt a mája.

21 éves korában elhunyt Dominique Fotó: Youtube

Dominique tehát a diagnózisát követően pontosan egy évet élt még. Mint utolsó videójában fogalmazott, élete utolsó heteiben már állandó segítségre szorult, fájdalomcsillapítókon és egyéb gyógyszereken élt. Halálát férje, Sean osztotta meg Instagramon.

A 21 éves fiatal utolsó posztjában, április 7-én már közölte rajongóival, többet nem posztol és nem is oszt meg információt az állapotáról, a rákkal való útjáról, amellyel kapcsolatban mindig is őszinte volt. Ennek kapcsán árulta el azt is még betegségének elején, hogy ő figyelmen kívül hagyta a tüneteit, ami miatt arra kért másokat, ne tegyenek így.

Állandóan fáradt voltam, mindegy mennyit aludtam. Aztán egyszercsak vért láttam a vécében. Nem volt vicces

- emlékezett vissza Dominique, aki ez után kapta a lesújtó kórmeghatározást, írja az UNILAD.

Halálától azonban nem félt. Mint egy TikTok-videójában elárulta, sokat gondol a menyországra és arra, ott végre fájdalmak nélkül élhet: