Telegdy-Kapás Boglárka és Telegdy Ádám új esküvőt akarnak, kiderült miért

Közel három éve már annak, hogy a két olimpikon, Telegdy-Kapás Boglárka és Telegdy Ádám kimondta a boldogító igent. A házaséletük azóta igazán harmonikus, ráadásul új fejezetet is nyitottak a közös életük könyvében.

Telegdy-Kapás Boglárka férje a legnagyobb támasza az úszónőnek (Fotó: archív / hot! magazin)

„Nemrégiben költöztünk be az új közös otthonunkba! Úgyhogy több szempontból is új élet kezdődött, nálam főleg a visszavonulásom óta. Kertes házunk lett, de nem szeretnénk kiosztani, hogy kinek mi lesz a feladata; nem hiszünk ebben. Mindent megosztunk egymás között, még a házimunkát is felváltva végezzük, aki éppen ráér. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen férjem van, aki mindenben támogat” – kezdte Bogi a Women of the Year díjátadón nyilatkozva a hot! magazinnak.

„Mindketten nagyon tö­rő­dőek vagyunk”

– vette át a szót Telegdy Ádám. „Emiatt nem lesz gond azzal, hogy ki gondozza a növényeket: jó kezekben lesznek.”

Telegdy-Kapás Boglárka újra egybekelhet férjével

Kapás Bogiék az esküvőjüket egy szabolcsi kúriában tartották szűk körben. A főszereplők az egybegyűltekkel együtt a mai napig boldogan emlékeznek vissza a nagy napra, sőt szeretnék megismételni!

„A családi összejöveteleken mindig előkerül az esküvő témája. Persze a szűk körben mindenki elfogult, de kivétel nélkül jól érezték magukat a menyegzőn. Mindenki, aki ott volt, élete egyik legjobb napjának tartja” – mesélte Ádám.

„Ezért is alig várjuk, hogy öt vagy tíz év múlva megismételjük az esküvőnket!” – folytatta Bogi. „Már csak a lagzi része miatt is, mert hatalmas buli volt a szertartás után.”

Megbánta Kapás Boglárka visszavonulását?

Az Európa- és világbajnok úszónő 2024 év végén jelentette be a közösségi oldalán, hogy visszavonul az élsporttól. Kapás Boglárka visszavonulását sokan megkönnyezték, még maga az úszónő is, de akkor úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne elszakadni a sporttól, hiszen annak szeretete élete végéig elkíséri majd, de most másban szeretne kiteljesedni.

Szerelmük a medencében és azon túl is működik (Fotó: archív / hot! magazin)

„Az úszás abbahagyása miatt nagyon furcsa volt, hogy hirtelen rengeteg szabadidőm lett, de a helyére azonnal kerültek más elfoglaltságok, úgyhogy nem is tudom, most hogyan férne bele egy edzés.

Szeretnék nagyon odafigyelni arra, hogy továbbra is sportoljak, mert nagyon fontos az egészségünk megőrzése miatt.

Ezenfelül szeretnék többet lenni a családommal így, hogy időm és erőm is van rá. Mellette persze szeretnék kikapcsolódni, hiszen huszonhat évet kell kipihennem, közben pedig majd kitalálom, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Úgy képzeltem el, hogy kanapén fekve pihenek majd, de szerintem eddig összesen tíz percre dőltem le! Mindig van valami, amit el kell végezni vagy amit kitalálok magamnak. Nehezen pihenek; ez még egy feladat, hogy megtanuljak lazítani. A sportból ragadt rám, hogy ha nem teszek éppen semmit, az nem jó” – árulta el az olimpiai bronzérmes úszónő.