Mi a közös Szoboszlaiék luxusgyűrűjében és Nagy Bogi házasságában?

Korda György és Balázs Klári közeli barátságuk ellenére nem tudtak Schmuck Andor betegségéről (Fotó: Szabolcs László)

Korda György is megszólalt Schmuck Andor betegségéről

Schmuck Andor A Nagy Duett kiesőjeként jelentette be, hogy bár imádta a műsort, távozásának köszönhetően folytathatja életmentő kezelését. Kiderült ugyanis, hogy a politikus súlyos betegséggel küzd, amiről eddig szinte senki sem tudott. A hírről Korda György és Balázs Klári is csak később értesültek, ugyanis közeli barátságuk ellenére Andor még őket sem avatta be. Az énekes házaspár teljesen ledöbbent, erről a Borsnak meséltek.