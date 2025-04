Borbély Edina egyébként kifejezetten népszerű a magyar sztárpárok körében, hiszen nem is olyan régen A Nagy Duett 2025 sztárja, Sydney van den Bosch is rábízta az esküvője tervezését. Edina egy közös képet is megosztott Dominikékkal, a fotóhoz pedig a következőt írta:

„2025. Március 25-én pedig hivatalosan is elstartolt az idei esküvői szezonom, méghozzá az egyik kedvenc helyszínemen, a „szívek szállodájában” – egy meghitt, mini esküvővel, VELÜK. Szeretném megköszönni a hotel diszkrécióját, valamint a dolgozók alázatos munkáját, akik nélkül ez a nap nem sikerülhetett volna ilyen tökéletesen. Hálás vagyok, hogy ilyen profi és szívvel-lélekkel dolgozó csapat segített megvalósítani ezt a különleges eseményt” - áradozott Edina az Instagramon.

A Bors megkereste Borbély Edinát, ám ő a titoktartás miatt nem árulhatott el több részletet Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka esküvőjéről.