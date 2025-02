A népszerű házaspár boldogabb már nem is lehetne, elsőszülött gyermeküket, Blankát eljegyezte szerelme. Szandi és Bogdán Csaba lánya évek óta San Franciscóban él és dolgozik, de mindig is nagyon szoros volt a kapcsolatuk, mindent tudnak legidősebb csemetéjük mindennapjairól, így kedveséről is tudtak.

Szandi lánya mindenről beszámol szüleinek (Fotó: Instagram)

Szandi: Nagyon jó érzés tudni, látni, hogy Blanka boldog!

Az énekesnő és zenész férje 1999-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent, és azóta is az egyik legharmonikusabban élő magyar sztárpárként tartják őket számon. Szandi és Bogdán Csaba nagy egyetértésben nevelték, nevelik gyermekeiket, akik közül a legidősebb, Blanka 3,5 éve Amerikában él és dolgozik. Az énekesnő azt mondja, lánya mindössze 4 éves volt, amikor kijelentette, hogy ő külföldön fog élni.

– Persze nagyon hiányzik nekünk Blanka, de megértjük, elfogadjuk a döntését, hogy nem itt akar élni – mondta a Borsnak Szandi.

– Nagyon tudatos volt a kiköltözéssel kapcsolatban, mindent ő szervezett meg magának, mi pedig mindenben támogattuk. Eleinte nehéz volt, de láttuk, hogy jól mennek kint a dolgai, jól érzi kint magát. A szülői aggódás persze sosem múlik el, de nem láncolhatjuk magunkhoz a gyerekeinket! Szerencsére szoros a kapcsolatunk, minden nap beszélünk, így arról is tudtunk, hogy szerelmes lett.

Örülnek az eljegyzésnek

A 25 éves gyönyörű Blanka boldogan újságolta el szüleinek, hogy szerelme, Ricardo megkérte a kezét.