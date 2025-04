Sydney van den Bosch bejelentette, amire mindenki vár: végre megvalósul az álmuk

Hétvégente a színpadon ragyog, hétköznap pedig a felújítási káoszban helytáll – az egykori szépségkirálynő fáradhatatlan tempót diktál. Sydney van den Bosch azonban még a rengeteg teendő közepette is mosolyogva veszi az akadályokat. Most azt is elárulja, hogyan bírja ezt a strapát!