Végre megtette a nagy bejelentést az esküvőről Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória

Révbe ér az álompár: esküvőre készül Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória! Sokat mondó képpel tudatták a rajongókkal, hogy „lelki füleikben” már felcsendültek azok a bizonyos esküvői harangok!

Hosszútávra terveznek a fiatalok. (Fotó: Nagy Zoltán)

Megtalálták egymásban a nagy Ő-t

Alig több mint egy éve alkotnak egy párt, mégis nagyon biztosak a dolgukban a fiatalok. A 2017-es Miss Earth Hungary és az Exatlonból ismert műugró úgy érzi, megtalálta a másikban azt a bizonyos nagy Ő-t. Úgy tűnik, nagyon jól működik köztük a kémia, osztoznak például a motorozás iránti szeretetükben is.

Hogy kapcsolatuk újszerűsége ellenére mennyire összeillenek, és milyen jól ismerik egymást, azt nemrég a Párharc című műsorban is bebizonyították, hiszen ők nyerték meg a különleges versenyt. Ezek fényében érthető is, ha bátran vágnak bele a közös jövőbe. Bár a lánykérés még várat magára, a szerelmespár most egyértelmű jelét adta, hogy esküvőre készülnek.

„Én leszek a következő”

Pénteken ugyanis egy baráti pár esküvőjén jártak, ahol a fotóboxban pózolva Viki egy zászlócskát tartott a kezében, „I’m next”, azaz „Én leszek a következő” felirattal, ami kétség kívül a menyasszonyságra, esküvőre utal.

Viki feleségszerepre vágyik. (Fotó: Instagram)

Viki korábban Instagramján hirdetett kérdezz-felelek játékban már elárulta, hogy bár a gyermekvállalás gondolata nincs napirenden náluk, egy esetleges lánykérésre boldogan igent mondana.

Videóban tették próbára szerelmüket

Krisztián és Viki szerelmét egyébként nemrég a Bors is próbára tette több TikTok videóban is, az összhang ezúttal nem volt tökéletes!