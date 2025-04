Sárközi Ákos mindenkit átvert: kollégái azt hitték, nagy a baj

Felnyírt haj, érces hang, szigorú tekintet és csuklóig teletetovált karok. A kőbányai kötődésű mesterszakács, Sárközi Ákos sosem ment a szomszédba egy kis zsiványságért.

Sárközi Ákos mindig benne van egy kis csibészségben – Fotó: hot! magazin

Sárközi Ákos gyerekekhez méltó csínyekkel büszkélkedhet, hiszen olyan helyen nőtt fel, ahol még igazi közösséggé kovácsolódtak.

"Gyerekként igyekeztem benne lenni minden csínytevésben, amiben csak lehetett, de azért nem voltam egy Den­nis, a komisz. Szerettem Kőbányát, a lakótelepi közeget, mert ott gyerekként mindig összeverődtünk, ment a bandázás, sokat szórakoztunk" – árulta el Sárközi Ákos a hot! magazinnak.

Sárközi Ákos étteremvezetőként is megkapja a magáét

Felnőttként sem kell félteni, mert imádja a humort – az sem baj, ha az éppen kicsit csípős vagy meglepő. Egyszer olyan jól sikerült egy vicce, hogy a pénztárcája bánta!

"Egy forgatásra kellett mennem, hatvan ember várta, hogy odaérjek. Én pedig bekéredzkedtem egy orvosi létesítménybe, rám pakoltak mindenféle eszközt és kelléket, és küldtem egy fotót a stábnak, hogy éppen az életemet mentik meg. Elképzelhető a rémületük! Később a pénztárcám bánta a viccet, pontosabban egy vacsorámba került ez a mutatvány" – nevetett Ákos, felidézve az emlékezetes napot.

De, ahogy a mondás tartja, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

Sok mindennel vicceltek már meg a kollégáim: volt, hogy az öltözőszekrényemet lefóliázták, és befordították a fal felé. Máskor bevizezték a munkaruhámat, és betették a mélyhűtő kamrába. Állóra fagyott a séfkabátom!

– sorolta.

Sárközi Ákos szívesen vállalná a troll szerepét!

Sárközi Ákos egyedül a konyhában nem ismer tréfát. Az még belefér, hogy például egy desszertet szentjánosbogár alakúra formáz, ami megtéveszti a vendéget, de a minőségen, az élményen rontani nem enged. Ezzel együtt imádta a Troll a konyhában forgatásait, szívesen ki is próbálta volna magát troll szerepben. Sárközi Ákos Rákóczi Ferivel is hamar megtalálta a közös hangot: kiderült, hogy ugyan­olyan márkájú motorral szelik az utakat, és a gasztronómia szeretete is közös pont.