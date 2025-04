A Nagy Duett új évadából a könnyek és a drámai pillanatok sem maradnak ki – fotókon a legérzelmesebb pillanatok

Ezerrel dübörög A Nagy Duett 2025-ös évada, ahol természetesen nincs hiány izgalmas és meglepő pillanatokban sem. Persze a maximalizmus, a szigorú zsűri, na meg a lámpaláz olykor egészen döbbenetes reakciót hoz ki a szereplőkből. Akadt aki elsírta magát, és olyan is, aki térdre rogyott egy produkció után. Most galériába gyűjtöttük A Nagy Duett 7. évadának eddigi legérzelmesebb pillanatait.

Természetesen nem mehetünk el amellett szó nélkül, amit Schmuck Andor bejelentette kiesése után. Napok óta arról szólnak a hírek, hogy az aranyszívű politikus súlyos beteg, és életmentő kezelésre van szüksége. Schmuck Andor betegsége ugyan nem hátráltatta a műsorban, de a kezeléseket 4 hétre felfüggesztette, így távozásakor elárulta, hamarosan újrakezdi. A stúdióban szinte megfagyott a levegő a kijelentés után, még Tilla sem talált szavakat a döbbenettől, és érezhető volt, hogy a jelenlévők egy emberként kezdtek aggódni Sári Évi partneréért. Andor persze nem hullatott könnyeket, hiszen még egy ilyen nehéz helyzetet is a tőle megszokott derűvel kezel.

Aurelio elsírta magát A Nagy Duettben

A Farm VIP sztárja viszont még Schmuck Andor helyett is kimutatja az érzelmeit, amit persze imádnak benne a rajongói. Az egykori valóságshow sztár már többször is bebizonyította, hogy hatalmas szíve van, így volt ez akkor is, amikor A Nagy Duett 3. adásában énekelt. Aurelionak szinte patakokban folytak a könnyei a produkciójuk után, hiszen a dal édesapjára emlékeztette őt. És bár a tiszta hangokat nem igazán, de a hatalmas akaraterőt annál inkább tudta értékelni a zsűri. És ez még nem minden, a galériára kattintva megnézhetitek a többi érzelmes pillanatot is.