Meghan Markle először beszélt arról, hogyan dolgozta fel magzata elvesztését

2020 nyarán a sussex-i hercegné, Meghan Markle szomorúan jelentette be, hogy második gyermekével elvetélt. Akkor a fél világ a támogatásáról biztosította a hercegnét, és óvó tekintettel figyelték, hogy hogyan fogja tudni feldolgozni ezt a gyászt az édesanya. Meghan azonban rendkívüli tartásáról és akaraterejéről tett tanúbizonyságot, ugyanis a nyilvánosság előtt sosem mutatta jelét annak, hogy micsoda fájdalmakon kellett keresztülmennie. Egy évvel később pedig életet adott a kislányának Lilibeth-nek, akinek a születésével 4 fősre duzzadt a családjuk, és sokan szinte el is felejtették, hogy egy tragédia árnyékában született a gyermek.

Meghan az elmúlt hónapokban egyre többször engedi be a nyilvánosságot a magánéletébe / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Most a People arról számolt be, hogy Meghan 5 évvel az egészségügyi krízis után először engedte be a nyilvánosságot a magánéletébe, hogy elmondja, hogy mit élt át azon a nyáron.

Beszéltem már korábban a vetélésről, én is átéltem. Szerintem az a legrosszabb dolog a vetélésben, amit utána kell átélnünk, meg kell tanulnunk elszakadni valamitől, amiben annyi ígéret és remény volt, el kell engednünk valakit, akit úgy terveztünk, hogy hosszú-hosszú időn keresztül fogunk szeretni. Csak akkor lehetünk jobban, ha megtanuljuk elengedni

- nyilatkozta egy friss interjújában a hercegné, aki rendkívül aktív mostanában a médiában és rengeteg olyan műsorban vállal el felkéréseket, ahol a nőket érintő egészségügyi krízisekről és negatív diszkriminációkról van szó. Így derült ki az is, hogy nemcsak egy vetélésen esett át élete során, hanem az egyik terhességét követően még a preeclampsia is megtámadta a szervezetét.